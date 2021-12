Vader bekent jarenlang misbruik van zijn dochters: 3,5 jaar cel geëist

Een man van 44 uit Uden heeft toegegeven dat hij zijn twee minderjarige kinderen langdurig seksueel heeft misbruikt. Zijzelf heeft bij de politieverhoren verteld dat ze nog een kleuter was en nog geloofde in Sinterklaas. Ze was bang dat de luisterpieten erover zouden horen, want haar vader wilde dat ze het geheim zou houden. Daarvan kreeg ze nachtmerries, zo bleek. De officier van justitie eiste 3,5 jaar celstraf en een contactverbod met zijn kinderen.

De man stond ook terecht voor het bezit van kinderporno. De officier eiste ook nog een half jaar voorwaardelijk, die hij moet uitzitten als hij opnieuw in de fout gaat. Ook zou hij op veel plaatsen in Uden niet meer mogen komen en zou hij zich moeten laten behandelen voor zijn pedofiele neigingen.

De man heeft na de aangifte tegen hem het misbruik nooit ontkend. Het begon volgens hem na zijn echtscheiding. De twee meisjes waren om de week bij hem. In rustige, kalme bewoordingen vertelde hij maandag tegen de rechter hoe zijn oudste dochter bij hem in bed was gekropen en hij merkte dat hem dat opwond. Daarna begonnen de aanrakingen en ging hij stapje voor stapje steeds verder met haar.

Vuistdik dossier

Het meisje was volgens hem toen 8 jaar oud, maar volgens haar begon het al eerder. Toen hij hoorde van haar nachtmerries, was dat een van de weinige momenten tijdens de zitting waarop de man in snikken uitbarstte. “Dit heb ik nooit geweten. Ik heb hier nooit iets van gemerkt.”

Met zijn eigen vuistdikke dossier onder de arm kwam hij maandag de rechtszaal in. Regelmatig liet hij tijdens de zitting merken dat hij zijn dossier tot in detail kende, alle verhoren gelezen had, ook die van zijn dochtertjes. “Als ik er nu naar kijk is het alsof ik ernaast sta en toekijk.”

Seksuele voorlichting

Het misbruik kwam dit voorjaar aan het licht na een les seksuele voorlichting op school. Het oudste meisje (inmiddels 13) herkende haar eigen situatie in een filmpje waarin werd gewezen op het aangeven van grenzen in lichamelijk contact.

De juf haalde de vertrouwenspersoon van de school erbij. Voor het eerst kon het meisje toen naar buiten komen met wat haar vader jarenlang met haar had gedaan. En in mindere mate ook met haar anderhalf jaar jongere zusje.

'Besmette achternaam'

De meisjes lieten hun vader in een eerder opgenomen filmpje weten dat ze nooit meer iets met hem te maken willen hebben. Ze willen van zijn achternaam af omdat die volgens hen 'besmet' is.

Omdat ze er zeker van willen zijn dat de filmpjes die hij maakte terwijl hij met hen bezig was, verwijderd zijn, willen ze dat hij zijn internetwachtwoorden vrijgeeft. En ze willen dat hij zijn huis in Uden verkoopt, waar het allemaal gebeurde en waar ze nog regelmatig voorbijkomen op weg naar school.

De man lijdt aan een stoornis in het autisme-spectrum, dat heeft hij inmiddels van de psycholoog begrepen. Dat het geen excuus is voor wat hij gedaan heeft snapt hij zelf ook wel. "U bent een intelligente man, u kon ook weten dat het strafbaar is en dat heeft een reden." De rechtbank komt op 18 januari met een uitspraak in deze zaak.