Ruud van Nistelrooij wil trainer worden van PSV: 'Ambitie intern bekend'

Als het aan Ruud van Nistelrooij ligt wordt hij over een paar jaar trainer van PSV. Tot die tijd maakt hij vlieguren bij het beloftenteam van de Eindhovenaren. De oud-spits voelt zich thuis in het trainersvak en had nooit verwacht het zo leuk te vinden.

Yannick Wezenbeek

Nadat Van Nistelrooij ervaring had opgedaan bij diverse jeugdelftallen van PSV en assistent was van Frank de Boer op het EK voetbal, begon hij afgelopen zomer aan zijn eerste trainersklus in het betaalde voetbal. Hij werd de eindverantwoordelijke bij Jong PSV. Een mooie vervolgstap voor de oud-spits die het trainersvak verrassend leuk vindt.

"Ik had mijn twijfels over of ik het wel leuk zou vinden"

“Ik vind het prachtig. Ik had mijn twijfels over of ik het wel leuk zou vinden. Maar het vak an sich is fantastisch” , begint Van Nistelrooij zijn verhaal. Hij geeft wel aan dat hij anders naar het voetbal is gaan kijken als trainer. “Als speler was ik echt bezeten. Dat was ook nodig om te presteren. Maar als trainer kun je het veel breder bekijken. Dat maakt het spelletje alleen maar leuker. Het doet overigens niet af dat ik nog altijd elke wedstrijd wil winnen, maar je kunt als trainer toch soms meer analytisch kijken en bepaalde dingen wat meer nuanceren.”

"Ik wil trainer van PSV worden"

Toch zorgde de komst van de trainer voor een soort omslagpunt bij Jong PSV. “Niemand interesseert het bij Jong PSV of je negende of veertiende eindigt op de ranglijst. Maar dat zul je mij niet horen zeggen. Ik wil zo hoog mogelijk op de ranglijst eindigen. Er zijn trainers geweest die hier kwamen om spelers op te leiden. Ik wil juist zorgen voor veel concurrentie.” Het laat zien dat het de oud-spits niet ontbreekt aan een echte winnaarsmentaliteit. En een echte winnaar heeft ook ambities. Daar is Van Nistelrooij dan ook duidelijk over. “Ik wil trainer van PSV worden. Ik heb aangegeven deze twee jaar, waarvan ik nu een halfjaar bezig ben, af te maken bij Jong PSV. Daarna kijken we naar hoe de situatie bij het eerste elftal is. Intern is mijn ambitie bekend.”

"Ik probeer het complete trainersvak meester te worden"

Een tussenstap bij een andere Nederlandse club behoort tot de mogelijkheden. Maar toch sluit hij enkele andere clubs uit. “Ik ga geen trainer worden bij Ajax. Dat gaat gewoon niet. Ook andere topclubs in Nederland zie ik niet zitten. Ik zou ook geen trainer kunnen worden van FC Barcelona, nadat ik jaren voor Real Madrid heb gespeeld.” Maar voordat Van Nistelrooij denkt aan een vervolgstap neemt hij zijn tijd. “Ik heb mijn tijd genomen om hier te komen. Ik probeer het complete trainersvak meester te worden. Ik vind dat ik alles moet leren. Daar heb je tijd voor nodig. En als ik over twee jaar nog een jaar bij Jong PSV blijf, doe ik dat met alle plezier.”

