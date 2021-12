We zijn niet meer welkom in Antwerpen: 'Zak niet af naar hier'

De gouverneur Antwerpen vraagt Nederlanders om weg te blijven. Foto: Pixabay. vergroot

Lekker even over de grens shoppen of uit eten gaan nu het in Nederland niet meer kan. Het klinkt aantrekkelijk, maar de Belgen zitten niet op ons te wachten. De gouverneur van de provincie Antwerpen vraagt Nederlanders dringend om voor hun kerstinkopen, restaurant- of cafébezoek niet naar België uit te wijken.

Malini Witlox Geschreven door

Ze vreest dat de massale komst van Nederlanders het coronavirus in de kaart zal spelen. Dan dreigt ook voor België opnieuw een lockdown, waarschuwt ze. Sinds winkeliers en horecabazen in Nederland de deuren hebben moeten sluiten, trekken veel Nederlanders de grens over. In België kunnen we nog wel shoppen en naar de kroeg. Restaurants in de grensregio worden overspoeld met reserveringen en in de steden is het over de Nederlandse koppen lopen, sinds Nederland zondag in lockdown is gegaan. Maar "dat laten gebeuren is de kortste weg naar een sluiting van de horeca" ook hier, zegt gouverneur Cathy Berx tegen de krant De Standaard. "En dat wil niemand."

'Zak niet af naar hier, bijt op je tanden'

"Zak niet af naar hier", maant de hoogste provinciebestuurder van Antwerpen de Nederlanders. "Ik vraag de Nederlanders op hun tanden te bijten." Als het blijkt mee te vallen met de gevreesde nieuwe omikronvariant van het virus "zijn ze opnieuw van harte welkom. Maar dit is niet het moment om naar hier te komen", zegt ze tegen de Belgische omroep VRT. De coronaregels in België wisselen per regio. Zo kent Vlaanderen andere regels dan Wallonië. Ook mogen de lokale bestuurders, afhankelijk van het alarmniveau, zelf extra maatregelen nemen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.