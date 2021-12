Vrouw (29) uit Den Bosch overleden na botsing met politieauto

Een 29-jarige vrouw uit Den Bosch is maandag overleden na een ongeluk in het Zuid-Hollandse Maasdam. De vrouw reed op scooter en botste met een politieauto.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over vijf 's middags op de N217 in Maasdam. Er landde een traumahelikopter. De vrouw raakte zwaargewond en overleed later aan haar verwondingen.