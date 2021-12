Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Automobilist zwaargewond bij botsing, in kritieke toestand naar ziekenhuis

Een 18-jarige automobilist is maandagavond zwaargewond geraakt nadat hij met zijn auto op een boom botste langs de Mispelhoefstraat in Eindhoven. Hij kwam klem te zitten in de auto.

Iemand die achter de man reed, belde vervolgens 112. Bevrijd

Vanwege de ernst van de situatie werden diverse hulpdiensten opgeroepen. Ook een traumaheli kwam naar de plaats van het ongeluk.. Na ongeveer een halfuur lukte het de brandweer het slachtoffer te bevrijden. Kritieke toestand

De man is in kritieke toestand naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. De trauma-arts ging met hem mee. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

Het ongeluk op de Mispelhoefstraat in Eindhoven gebeurde rond elf uur maandagavond (foto: SQ Vision).

Vanwege de ernst van de situatie kwam ook een traumaheli naar de Mispelhoefstraat in Eindhoven (foto: SQ Vision).

