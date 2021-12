Steekpartij bij burenruzie in Tilburg, gewonde naar ziekenhuis

Foto: Toby de Kort/ SQ Vision vergroot

Een burenruzie in de Predikherenlaan in Tilburg is dinsdagochtend rond negen uur uitgedraaid op een steekpartij. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is niet bekend.

De politie hield ook een verdachte aan. Volgens buurtgenoten was er voor de steekpartij veel gegil te horen. De recherche doet onderzoek in beide appartementen. Agenten spreken met getuigen en buren over de steekpartij.

De politie vermoedt dat aan de steekpartij een ruzie vooraf ging (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

De politie bij de flat in de Predikherenlaan in Tilburg (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

Foto: Toby de Kort/SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.