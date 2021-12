Harrie Lavreysen gekozen tot beste wielrenner van Nederland

Baanwielrenner Harrie Lavreysen is uitgeroepen tot Wielrenner van het Jaar. Lavreysen won op de Olympische Spelen goud op de teamsprint en de sprint en won hij brons op de keirin. Daarna won hij op het WK nog drie gouden medailles. "Ik had nooit verwacht als baanwielrenner de wielerprijs te winnen. Ik vind het een eer.” Lavreysen wint de Gerrit Schulte Trofee voor het eerst.

De baanrenner uit Luyksgestel prees ook zijn team. "Het team is heel belangrijk. Als team konden we ons kwalificeren, dat wisten we al heel lang en daar trainden we voor om goed te zijn in Tokio." Lavreysen kreeg de voorkeur boven BMX'er Niek Kimmann, die goud pakte in Tokio en boven Mathieu van de Poel, de winnaar van de afgelopen twee jaar.

De winnaars werden gekozen door de oud-renners verzameld in de Club 48, de huidige renners die zijn aangesloten bij de Vereniging van Beroepswielrenners. Ook wielersupporters konden een stem uitbrengen op de verschillende genomineerden.

Vanwege de coronamaatregelen ging het wielergala in Den Bosch, waar de prijzen traditiegetrouw worden uitgereikt, dit jaar niet door.

Lavreysen is ook genomineerd als sportman van het jaar samen met Niek Kiemmann en Max Verstappen. De bekendmaking hiervan is woensdagavond.