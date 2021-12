Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Pleun, Joyce en Merel winnen het NK plassen stampen

Vergeet alle Olympische medailles, Mathieu van der Poel en de Europacup van PSV. We kennen in Brabant drie nieuwe kampioenen. Pleun van Hees (10), Joyce van der Meer (27) en Merel van de Werf (33) zijn Nederlands kampioen plassen stampen.

Thijs den Ouden Geschreven door

Staatsbosbeheer organiseerde dit jaar voor de tweede keer het NK Plassen Stampen. Vanuit heel het land konden er filmpjes ingestuurd worden. Om iedereen evenveel kans te geven waren er vier verschillende categorieën. Waarna een professionele jury van zes boswachters de inzendingen beoordeelde op spetterbereik, originaliteit, doorzettingsvermogen, modderigheid/viesheid en enthousiasme.

"Ik denk dat wij het op creativiteit gewonnen hebben."

Bij categorie individuele stamper 6 tot 10 jaar was de tienjarige Pleun uit Mill de winnares. “Het was echt superleuk.” De winst kwam niet uit de lucht vallen. Pleun stampt namelijk het hele jaar door in alle plassen en daar trekt ze haar vader vaak in mee. Hij deed zelf niet mee, omdat hij de focus volledig op zijn dochter wilde hebben. En da's gelukt: "Ik ben echt super trots." Ook bij de individuele stamper ouder dan 11 jaar pakte Brabant de winst. Het klinkt misschien gek in de categorie individuele stamper, maar het was een duo dat hier in de prijzen viel. Joyce en Merel wisten de concurrentie te verslaan. “Ik denk dat wij het op creativiteit gewonnen hebben", zegt Joyce.

"We zijn 27 en 33 jaar en wilden gewoon een middag plezier maken."

Ze vervolgt: “Ik hoorde dat dit was en zocht iemand die het met mij wilde doen.” Merel zag het wel zitten en dus besloten de twee te brainstormen. “Uiteindelijk kwamen we op het idee van de snorkel en flippers. We dachten dat gaat vast lekker spetteren.” Het duo had winnen totaal niet als doel. De zege kwam dan ook als een verrassing: “We zijn 27 en 33 jaar en wilden gewoon een middag plezier maken. Dat is zeker gelukt.”

“Je moet lekker hard stampen en lekker vies worden.”

Zowel Pleun als het duo zijn zeker van plan om volgend jaar weer mee te doen. Pleun heeft nog een goede tip voor iedereen die volgend jaar ook wil stampen. “Je moet lekker hard stampen en lekker vies worden.” Het doel van het kampioenschap is niet alleen om de beste plassenstampers te vinden. “We willen er op deze manier ook voor zorgen dat mensen naar buiten gaan. Iedereen gaat alleen naar buiten in de lente en zomer. In de herfst is het bos ook heel mooi", zegt Marcel van Dun van Staatsbosbeheer. Vorige jaar viel het kampioenschap een beetje in het water. Of juist niet eigenlijk. “We hielden het heel de maand november, alleen was het toen een hele droge maand. Hierdoor waren er bijna geen plassen. Daarom kiezen we nu pas later een week, waarvan we weten dat het flink gaat regenen.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.