Wie wordt Brabander van het Jaar 2021? Je hoort het op eerste kerstdag

De spanning stijgt. Wie mag zich de Brabander van het Jaar 2021 noemen? Er is de afgelopen weken massaal gestemd. Op eerste kerstdag maken we de winnaar bekend.

Wordt het Mats, die 150 kilometer fietste voor Stichting Opkikker? Of Maria Antonietta, die kleren inzamelt en gratis weggeeft aan arme gezinnen? De afgelopen weken kon je stemmen op jouw favoriet. We zetten ze nog even op een rijtje.

Mats den Ouden uit Stampersgat