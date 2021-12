Kat gered uit ijskoude auto, verstekeling sloop ongemerkt binnen

Foto: de Dierenambulance Zuid-Oost Brabant. vergroot

Een melding van een kat in een ijskoude auto, deed maandagavond de alarmbellen rinkelen bij Ed en Kelly van de dierenambulance. Aangekomen in de Janheynslaan in Eindhoven was het even zoeken, maar uiteindelijk vonden ze het beestje op de hoedenplank van een zwarte auto.

De politie inlichten, om zo via het kenteken de eigenaar van de auto te kunnen opsporen, dat is de gebruikelijke werkwijze. Maar het was koud en laat. En dus begonnen Ed en Kelly met een eigen buurtonderzoek. Bij alle huizen in de straat waar nog licht brandde, hebben ze aangebeld. En met succes, want ze vonden de eigenaar van de auto. Wat bleek: De rode kat was per ongeluk opgesloten door de zoon van de eigenaar. Hij was een stukje gaan rijden en de kat is de auto in geglipt. Daar zat hij opgesloten tot Ed en Kelly hem redde. De kat sprintte het huis in nadat hij was vrijgelaten om zichzelf op te warmen. Het diertje zag er gezond uit. Tip van de dierenambulance: in deze koude dagen zoeken katten vaak knusse plekjes op. Dus tik een paar keer op je auto om ervoor te zorgen dat de kat niet je auto inglipt.

