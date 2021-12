Seks met minderjarige prostituee: 17 mannen horen vandaag hun straf

Ze dachten allemaal dat het meisje dat ze bezochten meerderjarig was. De klanten van prostituee S. uit Valkenswaard kwamen met haar in contact via Tinder of een seksadvertentie. Dat ze verplicht waren om haar iD te checken, dat wisten ze niet. Nu hangt hen een gevangenisstraf boven het hoofd. Donderdag velt de rechter een oordeel. De cel in of niet?

De zaak 'Delhi' kwam aan het rollen op 2 augustus 2019. Het Prostitutie Controle Team van de politie Oost-Brabant maakte een afspraak met een prostituee achter een advertentie op een sekssite. Ze identificeerde zich met een kopie van het ID van haar meerderjarige zus op haar telefoon.

Na onderzoek bleek de politie dus met het minderjarige zusje te maken te hebben. Dit meisje bleek pas 16 jaar oud. Uit haar telefoongegevens werd duidelijk dat ze met ruim 100 mannen betaalde seksafspraken had gemaakt. 17 mannen en een vrouw konden worden geïdentificeerd en zij stonden de afgelopen weken terecht voor ontucht met een minderjarige.

Gelogen over leeftijd

De meeste mannen bekenden seks met haar te hebben gehad, maar als ze hadden geweten dat ze nog minderjarig was, hadden ze dat natuurlijk nooit gedaan. Want van de gedachte alleen al, werden ze heel ongelukkig. Sommigen hebben zelf kinderen in die leeftijd. Haar mededeling dat ze 21 was namen ze voor waar aan. Maar dat had volgens het Openbaar Ministerie niet zomaar gemogen. Ook al heeft zij over haar leeftijd gelogen, jij hoort het te checken.

Het OM benadrukt dat bezoekers van een illegale prostitué (meisje of jongen), dus zonder vergunning, zelf de verantwoordelijkheid hebben om vast te stellen dat de vrouw meerderjarig is. Dat vloeit voort uit de wet die zegt: seks met een minderjarige is strafbaar, ook als de minderjarige het zelf geen probleem vindt. Bij seksbedrijven met een vergunning (raamprostitutie, sekshuizen), is dat op orde. Bij ietwat schimmige afspraken in een hotelkamer heb je dus een controleplicht: vragen om een ID.

Geen aangifte gedaan

Het meisje verklaarde tijdens politieverhoren dat ze het niet eerlijk vindt dat er nu mannen voor de rechter moeten verschijnen omdat ze, al dan niet betaalde, seks met haar hebben gehad. "Ik heb het gevoel dat ik ze aan het verlinken ben. Ik heb de mannen zelf misleid, ik ben een goede leugenaar", vertelde ze in het politieverhoor. Ze zei dat ze door het sekswerk een goed leven had. "Ik verdiende in een paar dagen wat andere mensen in een maand verdienen." Ze heeft nooit aangifte willen doen.

Toch wil het Openbaar Ministerie de mannen straffen voor hun bezoek. Er zijn straffen geëist van 1 tot 4 maanden cel en fikse werkstraffen. Doel: een afschrikkende werking. Volgens de officier is dat nodig om mannen voortaan wel twee keer na te laten denken voor ze een heel jonge prostitué bezoeken. Dat je er niet zomaar mee wegkomt als het meisje achteraf minderjarig blijkt te zijn. "Jonge meisjes moeten worden beschermd en ook tegen zichzelf."

Valkenburgzaak

In 2014 kwam een soortgelijke zaak aan het licht. Toen werden dertig mannen aangeklaagd omdat ze in een hotel in Valkenburg seks met een minderjarige prostituee hadden gehad. Omdat veel verdachten weigerden mee te werken, heeft justitie in de media gezegd dat ze linksom of rechtsom toch opgepakt zouden worden. Twee mannen maakten een eind aan hun leven, vermoedelijk omdat zij niet wilden dat uit zou komen dat ze naar een prostituee waren gegaan.

Nu pakte justitie het dan ook anders aan. Alle klanten die konden worden achterhaald zijn per telefoon op de hoogte gebracht. Zij moesten zich melden op het bureau. Dit om te voorkomen dat meteen de hele familie op de hoogte was. De verdachten hebben een reclasseringsambtenaar toegewezen gekregen met wie ze konden praten.

Ook chauffeurs vervolgd

Naast de bezoekers van prostituee S, staan ook drie van haar chauffeurs terecht. Mannen die haar naar seksafspraken hebben gebracht en daar ook geld voor hebben gekregen. Deze mannen zijn vervolgd voor mensenhandel. Het is strafbaar om een minderjarige prostitué naar klanten te rijden, ook als je niet weet dat ze minderjarig is, zo redeneert het Openbaar Ministerie. Tegen hen zijn celstraffen tot 20 maanden geëist.