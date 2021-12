Ondanks nierafwijking bouwt Hans (73) al dertien jaar een kerstdorp

Het kerstdorp van Hans Geers vergroot

Wat begon met twee huisjes op een buffetkastje, is na dertien jaar uitgegroeid tot een volwaardig kerstdorp. Verspreid over een lengte van vijf meter, staat een complete winkelstraat met draaimolen en fontein te pronken. Hans Geers (73) uit Bergen op Zoom moet vijf keer per week aan de nierdialyse. Dat weerhoudt hem er niet van tóch zijn kerstdorp op te bouwen. Met wat hulp van zijn kleinzoon.

Niek de Bruijn Geschreven door

Lachend vertelt Hans: “De zuster mag twee minuten naar mijn kerstdorp kijken, want dat gaat allemaal van mijn tijd af.” Geen twintig meer

De nierafwijking van Hans werd tien jaar geleden gediagnosticeerd. Hij volgde hiervoor een speciaal dieet, maar inmiddels zit hij vijf keer per week aan een dialysemachine. Die helpt hem met het spoelen van zijn bloed.

Het kerstdorp van Hans Geers vergroot

Omdat Hans veel eerder moe is en weinig zelf meer kan, helpt zijn kleinzoon Quinten (17) hem met het opbouwen van het kerstdorp. “Hij zit op zijn kont onder de tafel en sluit alle lichtjes aan, door de gaatjes die opa vroeger heeft geboord. Voorheen deden we dat samen, maar ik kom niet meer onder die tafel uit. Ik ben tenslotte ook geen twintig meer.” De grootvader is blij dat zijn kleinzoon ervoor zorgt dat alles werkt. Prullaria

De hele familie komt jaarlijks het kerstdorp aanschouwen. “Je ziet telkens wat anders: fietsjes, autootjes, open haardjes, fonteinen… Te veel om op te noemen!” In zijn serre staan nog een aantal dozen opgestapeld met prullaria die hij de afgelopen jaren heeft verzameld bij het tuincentrum. De 73-jarige Bergenaar heeft genoeg spullen om steeds net wat anders te doen. “Vorig jaar reed de trein onder de kerstboom door.” Het is overigens wel een dure hobby, als je bedenkt dat een kersthuisje al gauw veertig euro kost. “Ik durf niet meer naar de Intratuin, want ik heb maar een AOW’tje”, biecht hij op.

Het kerstdorp van Hans Geers vergroot

Hans geniet optimaal van het kerstdorp in zijn woonkamer. Met Driekoningen gaat alles pas weer terug in de originele verpakking. “Mijn kleinzoon sjouwt dan alles weer naar boven. Tot die tijd kijk ik mijn ogen uit.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.