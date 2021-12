Brabanders van het Jaar: arme gezinnen krijgen speelgoed van Charles en Ans

Charles Engelen en Ans van den Broek uit Deurne zijn de Brabanders van het Jaar 2021. Samen runnen ze Pompidom SpeelGOED, een winkeltje waar gezinnen die weinig te besteden hebben gratis speelgoed uit mogen zoeken. Want ieder kind verdient een cadeautje vinden Charles en Ans.

Het idee om speelgoed in te zamelen en weg te geven, ontstond vorig jaar. "We deden een oproep via Facebook om speelgoed in te zamelen voor de feestdagen. Nou dat hebben we geweten. Het kwam met bakken tegelijk binnen", vertelt Ans lachend. Charles bouwde stellingen in zijn garage voor al het speelgoed. En zo ontstond het winkeltje van Pompidom SpeelGOED.

Het winkeltje van Charles en Ans is vooral bedoeld voor mensen met een kleine beurs. Maar iedereen is welkom. "Geld maakt niet gelukkig, maar een blij kind wel", zegt Charles glunderend.

Charles en Ans helpen honderden kinderen aan een gratis cadeautje als ze jarig zijn of naar een kinderfeestje gaan. Ans: "Het raakt mij als kinderen niks hebben. Een verjaardag moet gewoon gevierd worden. Dat is meer dan alleen slingers en ballonnen ophangen, daar hoort een cadeautje bij."

Als commissaris van de Koning Ina Adema in de Winter Efteling onthult dat Charles en Ans gewonnen hebben, vliegen ze elkaar om de hals. "Wauw!", is het enige dat Ans met tranen in haar ogen uit kan brengen.

Nadat ze is bijgekomen van de eerste schrik, zegt Ans: "Deze prijs is eigenlijk voor iedereen in Deurne. Want zonder al die donateurs en mensen die ons helpen is er geen Pompidom SpeelGOED."

Sinds hun nominatie voor Brabander van het Jaar loopt het storm met donaties. "Het speelgoed komt van alle kanten binnen. Het is ontploft. Mensen sturen ons zelfs dozen vol met nieuw speelgoed op."

Ook Charles is zichtbaar geëmotioneerd door het winnen van de titel. "Ik moet wel even slikken ja. Het feit dat we genomineerd waren vonden we al geweldig. Ik ben zo trots! Met Sinterklaas hebben we 289 kinderen aan een fijne pakjesavond geholpen. Daar doen we het voor."

Charles en Ans gaan nu eerst genieten van een welverdiende vakantie. In januari gaan de deuren van hun winkeltje weer open. "We houden er nog lang niet mee op hoor. We gaan lekker door!"

Bekijk in de video hierboven de eerste reactie van Charles en Ans.