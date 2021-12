John fietste een route in de vorm van een kerstboom: 'Nu op naar paashaas'

Samen met zijn zes fietsmakkers had John van Geel uit Rucphen afgelopen weekend maar één doel: een route rijden in de vorm van een kerstboom. In alle vroegte stapten zij de mountainbike op voor een feestelijke tocht. "Het werd onderweg nog even spannend."

Het idee ontstond nog niet zo lang geleden, vertelt de 46-jarige John. Zijn inspiratie? “Strava. Dat is een app, waarop sportievelingen elkaars prestaties kunnen volgen. Daarbij zie je dus ook de routes, die anderen hebben gelopen of gefietst.”

De route was verrassend snel in elkaar gezet en ging al gauw rond in de groepsapp van het fietsclubje Rucphen Wil Vooruit. Daar bleek dat de andere leden ook wel warmliepen voor een kerstkunstwerkje. “Iedereen was enthousiast. En die mannen naaien elkaar lekker op. Zo hadden we in no time zeven man bij elkaar.”

Onderweg was het twee keer billenknijpen geblazen. “We konden er op twee plaatsen niet langs, toen moesten we een straat verder rijden. Dat waren spannende momentjes.”

Maar ondanks die kleine afwijkingen is de bedenker zeer tevreden over het eindresultaat. “Op Strava hebben we de route nog een bijzonder kleurtje gegeven. Is ‘ie extra feestelijk.” Een mooie bijkomstigheid, want de ballen en slingers ontbreken. “Maar na ruim honderd kilometer was dit wel voldoende”, lacht John.