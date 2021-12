Eerste carnavalsoptocht alweer geschrapt, streep door feest in Roosendaal

De optocht in Tullepetaonestad gaat net als in 2021 niet door. vergroot

Er zal ook in 2022 geen carnavalsoptocht zijn in Roosendaal. Dat besluit heeft de Stichting Carnaval Roosendaal (SCR) genomen, nu de nieuwe lockdown de voorbereidingen onmogelijk maakt. “Dit doen we met pijn in ons hart, maar we houden hoop.” Het is de eerste grote optocht die vanwege corona opnieuw wordt afgeblazen.

Met het nieuws hoopt de SCR vooral duidelijkheid te geven. “Een optocht vraagt om een hoop voorbereidingen en brengt de nodige kostenposten met zich mee. Onder de huidige omstandigheden is het niet mogelijk om een optocht door Tullepetaonestad te laten trekken die recht doet aan de kwaliteit die daarbij hoort.” Zoektocht naar alternatieven

Toch betekent het volgens de stichting niet meteen dat er helemaal niets gebeurt. “Het glas is halfvol. We zijn in goed overleg met de gemeente, horeca en schouwburg De Kring. Samen kijken we naar mogelijkheden om ons feestje straks toch zo goed mogelijk te kunnen vieren.” Daarbij wordt ook gedacht aan een alternatief voor de optocht. “Maar het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Uiteindelijk hopen we een carnavalsfeest te bieden dat ons verbroedert en waar we elkaar vooral weer bij kunnen ontmoeten.” De SCR verwacht half januari met meer nieuws naar buiten te komen, als ook duidelijk is of de huidige lockdown verlengd zal worden of niet.

