Mysterieus kerstboompje moet voor glimlach zorgen in Ulvenhout

De kerstboom in het bos bij Ulvenhout (Foto: Erald van der Aa). vergroot

Een mysterie in het bos bij Ulvenhout. Midden in het bos is namelijk een kerstboom te vinden die versierd is met ballen en linten. Een beetje knullig ziet het er wel uit. De kerstboom is namelijk zo klein en kaal dat je het eerder een tak noemt dan een boom.

Thijs den Ouden Geschreven door

In de boom hangt een kaartje met de tekst: een glimlach is een mooi geschenk. En die glimlach verschijnt spontaan als je dit boompje ziet tijdens je wandeling, want schattig is het zeker. Naast het boompje staat ook nog een klein sneeuwpopje om nog meer kerstsfeer te creëren.

Foto: Erald van der Aa. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.