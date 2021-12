Wachten op privacy instellingen... Foto: Perry Roovers/SQ Vision. Foto: Perry Roovers/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 Bestuurder zwaargewond na botsing tegen vrachtwagentrailer.

Op de Antwerpseweg in Rijsbergen is een bestuurder zwaargewond geraakt na een botsing tegen een oplegger van een vrachtwagen. De bestuurder is met spoed onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis gebracht. Een trauma-arts ging mee in de ambulance.

Het ongeluk gebeurde rond half zes. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren snel ter plaatse. De bestuurder zat bekneld in de auto en werd door de brandweer bevrijd. De weg werd afgesloten voor verkeer. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk precies is gebeurd. De politie doet nog onderzoek.

