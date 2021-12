Man spreekt drietal aan op weggooien afval en wordt zwaar mishandeld

De Raadhuisstraat in Hoogerheide. Google Streetview. vergroot

Op een parkeerplaats in Hoogerheide is dinsdagmiddag een man (51) zwaar mishandeld, nadat hij drie mannen aansprak omdat ze afval op straat weggooiden. Zij waren daar niet van gediend en schopten en sloegen hem. Het slachtoffer is met een ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht.

De ruzie ontstond om 16.40 uur bij de parkeerplaats van een winkel bij de Raadhuisstraat in Hoogerheide. De man viel op de grond. De daders reden daarna weg in een auto met een Belgisch kenteken. De politie zoekt getuigen.

