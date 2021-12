Kinderen mogen extra komen tennissen in Breda: 'Je kan nu bijna niks meer'

Zeventig kinderen tussen zes en twaalf jaar oud stonden dinsdagochtend op de tennisbaan van Tennisvereniging Markant in Breda. Omdat de kerstvakantie een week eerder is begonnen, mogen de jeugdleden deze week extra komen tennissen. De kinderen genieten volop van het sporten, ondanks de kou. "Je kan nu bijna niks meer, dus zo vermaak je je toch wel", zegt een meisje.

In alle vroegte stonden de kinderen met min 3 graden te sporten. De meesten hadden dikke jassen en handschoenen aan, maar een enkele jongen stond in korte broek. "Als je eenmaal bezig bent, voel je er niks meer van. Het is vol te houden", zegt hij.

De kinderen zijn blij dat ze er even uit mogen nu de scholen eerder dicht zijn. "Ik vind het wel jammer van de scholen. Vakantie is wel leuk, maar aan de andere kant kan je toch niks doen nu", zegt een meisje. "Je hebt niet altijd veel te doen, dan is een extra tennisles wel leuk", zegt een andere tennisster. De kinderen vinden het fijn om nu even al hun energie kwijt te kunnen.

Volgens tennisleraar Arie van Alphen wilde de vereniging graag iets extra's doen voor de jeugdleden, een soort opvang. Ook om de ouders te ontlasten. "We vonden het belangrijk dat ze kunnen blijven bewegen", zegt hij.