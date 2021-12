Huizen ontruimd vanwege onderzoek naar explosieve stoffen in Werkendam

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Huizen Werkendam ontruimd vanwege onderzoek naar explosieve stoffen

Drie huizen aan de Nieuweweg in Werkendam zijn dinsdag ontruimd vanwege een onderzoek naar explosieve stoffen. Volgens de politie werd er illegaal vuurwerk en 'mogelijke explosieven' gevonden. De bewoner is gearresteerd en zit nog vast. De politie en Explosieven Opruiminsdienst Defensie (EOD) doen nog onderzoek in het huis.

De politie ging dinsdagmiddag rond half vier naar het huis nadat ze een melding kreeg dat er mogelijk illegaal vuurwerk zou liggen. Ook spreekt de politie over 'mogelijke explosieven'. Een buurtbewoner laat weten dat hij 'minstens zes politiewagens' bij het huis heeft zien staan. Een specialist van de politie deed rond kwart voor zes een eerste onderzoek naar de stoffen. Daarna werd al snel de EOD ingeschakeld. Ook de brandweer en ambulance werden uit voorzorg gewaarschuwd. Het huis waar het vuurwerk is gevonden en de twee huizen ernaast zijn ontruimd. Later meer informatie

De EOD is rond acht uur begonnen met een onderzoek. Dat is nog in volle gang. De politie verwacht later met meer informatie te kunnen komen.

