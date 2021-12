Fred Grim probeert druk weg te houden bij spelers van Willem II

Willem II speelt woensdagavond de laatste competitiewedstrijd van dit jaar. Thuis tegen NEC hoopt de Tilburgse ploeg een einde te maken aan de dramatische reeks van tien competitieduels zonder winst. Trainer Fred Grim heeft een goed gevoel overgehouden aan het duel met AZ van afgelopen zaterdag, maar is dat genoeg voor eindelijk weer eens drie punten?

Uit bij AZ kun je onbevangen spelen, dat is anders dan thuis tegen NEC. Zorgt dat nog voor veel meer druk op dit moment?

“Ik denk dat we de laatste weken überhaupt te maken hebben met het willen én moeten winnen van wedstrijden. Als je meerdere wedstrijden achter elkaar verliest, word je geconfronteerd met ‘je moet nu wel’. Dat heb ik zelfs gehoord tegen Ajax. Natuurlijk, we moeten. Maar we moeten ook realistisch blijven. De druk wordt vanaf de buitenkant op een bepaalde manier ook bij de spelers weggelegd. De jongens voelen dat natuurlijk, en de één kan dat misschien beter relativeren dan de ander. Ik ben er mee bezig om het zoveel mogelijk weg te halen bij de spelers.”

Hoe kijk je dan naar dat duel met NEC en de druk die bij de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar komt kijken?

“Als trainer is het heel makkelijk om te zeggen: we moeten de volgende wedstrijd winnen. Dat hoor ik veel te vaak. Ik zoek het liever in: hoe gaan we die wedstrijd winnen? Dat is mijn uitdaging, de jongens op zo’n manier te beïnvloeden dat we die wedstrijd ook kunnen winnen. Dat je een plan hebt, je daar ook aan houdt en er met z’n allen achter staat, zodat er een kans is dat je ook echt gaat winnen.”

En dat gaat nog lastig genoeg worden tegen NEC, wat verwacht je van de tegenstander?

“We hebben te maken met teams als SC Cambuur, Go Ahead Eagles, NEC. Dat zijn goed voetballende elftallen. Je ziet aan alles dat ze al langere tijd gewend zijn om met elkaar op een bepaalde manier te spelen. Wij moeten sowieso elke wedstrijd aan de bak, hebben honderd procent focus nodig om een goed resultaat te halen. Buiten het plan en het idee, dat moet dan ook nog perfect passen. Dit wordt een pittige pot.”

Bij Willem II hebben ze ondanks de ruime nederlaag een goed gevoel overgehouden aan de wedstrijd tegen AZ. Is het dan fijn om zo snel weer een wedstrijd te spelen?

“Als je zo’n wedstrijd hebt gespeeld, dan wil je daar natuurlijk een vervolg aan geven. Maar je hebt ook jongens die wel of niet een hele wedstrijd kunnen spelen. Zijn die snel genoeg hersteld voor de volgende wedstrijd? Je hebt minder tijd.”

Middenvelders Driess Saddiki en Pol Llonch zijn een twijfelgeval en Nikos Michelis is er door een schorsing sowieso niet bij. Wordt het dan puzzelen?

“Ja, dat is het al. Er zijn meerdere ideeën, maar we moeten kijken of het ook echt opties zien. Dat weet ik nu nog niet, omdat ik niet weet in hoeverre de middenvelders het gaan halen. Het is geen wiskunde. Pol en Driess moeten mee kunnen trainen, dan is het de reactie afwachten. En dan kun je pas doorpakken wat betreft de keuzes.”