Zwak Willem II verliest in eigen huis van NEC, achtste nederlaag op rij

Willem II gaat de feestdagen aan het einde van 2021 met een heel slecht gevoel in. Woensdagavond ging de Tilburgse ploeg in eigen huis met 0-1 onderuit tegen NEC.

Trainer Fred Grim had het in aanloop naar de wedstrijd tegen NEC over ‘moeten’. Dat hij te vaak de opmerking hoort dat er nu echt gewonnen moet worden. Hij is meer bezig met de vraag hoe hij zijn ploeg kan laten winnen. Naar het antwoord op die vraag is hij al lange tijd op zoek. Zonder succes, bleek ook woensdagavond weer.

De Tilburgse ploeg ging zaterdag ondanks een ruime 4-1 nederlaag met een goed gevoel naar huis na de wedstrijd tegen AZ. Grim was tevreden over het feit dat de afspraken werden nagekomen, de drive was goed en zijn ploeg ging goed door na een achterstand. Het goede gevoel werd misschien meegenomen, op het veld was daar niets meer van terug te zien tegen NEC.

Het leek zomeravondvoetbal in het Koning Willem II Stadion. Een groep vrienden die een balletje trapt, maar door het warme weer te loom was om echt volle bak te gaan. Verstoppertje werd er gespeeld door veel spelers, iedereen was onzichtbaar. Een laag tempo, spelers die elkaar compleet verkeerd begrepen en onbegrijpelijke fouten. Het past allemaal bij dat zomeravondvoetbal. Alleen de temperatuur en het feit dat je weet dat het Willem II was dat op het veld stond zorgden ervoor dat je kon weten dat het geen zomeravondvoetbal was.

NEC vond het allemaal prima, zeker in de tweede helft. De ploeg uit Nijmegen stond toen op een 1-0 voorsprong. Zeven minuten voor rust kregen de bezoekers alle tijd en ruimte om een goede aanval op te zetten. Dat deed NEC dan ook, Jordy Bruijn zette Magnus Mattsson vervolgens vrij voor Timon Wellenreuther. De Duitse goalie kon zijn inzet niet stoppen.

Met de voorsprong op zak liet NEC de bal aan Willem II. Het zakte ver in, waar het voor voormalig Willem II-goalie Mattijs Branderhorst een groene muur op wist te bouwen. Ondanks die verdedigende stellingen waren het de bezoekers die eenmaal in de aanval gevaarlijker oogden dan Willem II, dat geen kansen wist te creëren uit het vele balbezit.

Met een drievoudige wissel probeerde Grim iets te forceren in het laatste kwartier. De druk op het doel van NEC nam toe door de aanvallende wissels, maar goals leverde het niet op. In de absolute slotfase moest het bovendien verder met tien man, na een rode kaart voor Ulrik Jenssen. Het bleef bij 0-1. En daardoor is er ook in de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar geen einde gekomen aan de enorm slechte reeks van Willem II. Elf competitiewedstrijden op rij is de ploeg zonder overwinning, waarvan de laatste acht duels verloren gingen.