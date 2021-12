Voetgangster zwaargewond, voorruit van auto was niet goed schoongekrabd

Foto: Perry Roovers/SQ Vision. vergroot

Een vrouw (31) is woensdagochtend zwaargewond geraakt toen ze op een zebrapad werd geschept door een auto. Dat gebeurde op de Zaventemstraat in Breda. Op foto's is te zien dat de voorruit van de auto grotendeels zit dichtgevroren en slechts voor een klein deel is schoongekrabd. De auto werd bestuurd door een 38-jarige Bredanaar. Hij is aangehouden.

De trauma-arts werd met een helikopter naar de plaats van het ongeluk gebracht. Het slachtoffer is met hoofdletsel onder begeleiding van de arts naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Volgens een correspondent was de bevroren voorruit van de auto niet goed schoongemaakt en had de bestuurder vermoedelijk minder goed zicht op de weg. Verkeersspecialisten van de politie onderzoeken dit. De weg was enige tijd afgesloten.

