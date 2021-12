Zo ga je veilig op weg met ijsvrije ruiten én spiegels: 8 tips van de ANWB

Een automobilist die de bevroren ruiten van zijn auto niet goed ijsvrij had gemaakt, reed woensdagochtend een voetganger aan op een zebrapad op de Zeventemstraat in Breda. Deze 31-jarige vrouw raakte zwaargewond. De politie roept automobilisten met klem op enkele minuten de tijd te nemen om bevroren ruiten goed schoon te maken om gevaarlijke situaties te voorkomen.

"Het valt agenten op dat sommige automobilisten dit niet doen", laat een woordvoerder van de politie weten. "Daardoor hebben ze nagenoeg geen zicht, wat gevaarlijke situaties kan opleveren en waardoor soms zelfs een stopteken van de politie niet opgemerkt wordt."

Boete van 259 euro

Na het ongeluk in Breda, werd de 38-jarige automobilist uit Breda aangehouden. Woensdagochtend waren er meer ongelukken waarbij sprake was van slecht zicht door een autoruit. Ook op de Nieuwe Kadijk in Breda en de Gilzeweg in Bavel was het raak.

Wie wordt betrapt op autorijden terwijl de bevroren autoruiten niet goed zijn schoongemaakt, kan rekenen op een boete van 259 euro. IJsvrij maken betekent nadrukkelijk niet een klein stukje krabben zodat je nét kunt zien wat er voor je gebeurt. Het gaat om de voorruit én de twee voorste zijruiten. Deze moeten volledig ijsvrij zijn. Daarnaast kun je een extra boete krijgen als de zijspiegels van je auto niet ijsvrij zijn.

Tips

Veel automobilisten vinden het krabben van bevroren autoruiten een vervelende klus. Om ellende te voorkomen geeft de ANWB de volgende tips:

Sta iets eerder op dan gebruikelijk.

Gebruik een anti-ijsdeken. Terwijl je buurman zich een ongeluk krabt, trek jij het deken van je voorruit en stap je vrolijk fluitend in je auto.

Ook uiterst efficiënt: de ruitontdooier. Spray dit goedje op de bovenkant van je ramen en het ijs verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Liever aan de gang met de ijskrabber? Zet deze dan schuin tegen de ruit. Zo krijg je het ijs het meest gemakkelijk weg. Pak je achterruit mee, ook al heb je achterruitverwarming. Zo heb je direct bij vertrek zicht op het verkeer achter je.

Wil je je ruitenwissers gebruiken? Tik deze dan even los met de ijskrabber. Zo voorkom je schade als de ruitenwisserrubbers zijn vastgevroren.

Klop sneeuw of ijs van je kleding voordat je instapt: dit voorkomt condensvorming. Schakel de recirculatiestand uit en wrijf met een doek of zeem de binnenkant van de ruiten schoon.

Giet geen heet water over de voorruit: de ruit kan door het plotselinge temperatuurverschil barsten of breken.

Last but not least: start de motor pas nadat je je ruiten ijsvrij hebt gemaakt. De ventilatie blaast pas warme lucht bij een warme motor. Bovendien verbruikt een koude motor extra benzine. Dit is slecht voor het milieu.

