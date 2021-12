Voor een prikkie te koop: de winnende racefiets van Marianne Vos

De racefiets waarmee Marianne Vos dit seizoen de klassieker Gent-Wevelgem won staat te koop. De Cervelo S5 is nu 4900 euro waard. Jumbo-Visma veilt de fietsen van haar toprenners op Catawiki. Ook de fietsen van Steven Kruijswijk, Timo Roosen en Sam Oomen staan te koop. De opbrengst is voor de opleiding van jonge wielrenners.

Op de veilingsite staat dat de tweedehandsfiets van Marianne Vos in zeer goede staat verkeert. “Het was heel speciaal om deze klassieker te winnen”, staat in de beschrijving. De verwachting is dat de fiets meer dan tienduizend euro op gaat brengen.

Op Catawiki staan veel meer fietsen van Jumbo-Visma, waaronder van de Brabantse renners:

Steven Kruijswijk, Ronde van Spanje: 5550 euro

Timo Roosen, Nederlands kampioen: 6500 euro

Sam Oomen, Ronde van Spanje: 5100 euro

Koploper op de veiling is op dit moment de fiets waarmee de Belg Wout van Aert de Koninginnenrit in de Tour de France won. Het bod staat op 14.250 euro.

De veiling loopt nog tot maandag 27 december. De fietsen kunnen op het kantoor van Jumbo-Visma in Den Bosch worden afgehaald.