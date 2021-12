PSV als koploper de winterstop in? Dat zal nog best lastig worden

Roger Schmidt (foto: OrangePictures). vergroot

Als PSV donderdagavond wint van Go Ahead Eagles gaat het als koploper de winterstop in. Iets waar Roger Schmidt graag naar uitkijkt, want dat zou het kerstdiner toch wat smakelijker maken. Maar voor het zover is, waakt hij voor de Deventenaren die hij eerder dit seizoen nog als beste tegenstander tot dan toe beschouwde.

De voorsprong op Ajax bedraagt halverwege het seizoen precies één punt. PSV hoopt deze minimale voorsprong donderdag te behouden. Daarvoor zal het moeten afrekenen met Go Ahead Eagles. Een lastige taak, volgens Schmidt.

"De eerste plek geeft toch leukere gesprekken bij het kerstdiner."

"Ik heb in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles geroepen dat het de beste tegenstander tot dan toe was. Ik vind het ook nog een meer dan uitstekende ploeg. Ze zijn goed georganiseerd en durven er met veel spelers uit te komen. Wij moeten dat voorkomen." De trainer moet het doen zonder Ritsu Doan en Bruma. Beide spelers vielen geblesseerd uit in de wedstrijd tegen RKC. De verwachting is dat de twee aanvallers bij het trainingskamp weer terugkeren.

Wie wel in de basis verwacht kan worden is Yorbe Vertessen. De Belg kende een goede invalbeurt tegen de Waalwijkers. Hij scoorde twee keer en gaf het elftal meer elan. "Het zou geen verrassing zijn als Yorbe in de basis begint", verklapte Schmidt een dag voor de wedstrijd al een deel van zijn opstelling. "Yorbe maakt een goede ontwikkeling door. Hij speelt met meer vertrouwen. Zeker na zijn twee goals van vorige week."

"Elke speler heeft concurrentie nodig."

Vertessen is de volgende speler die als invaller zijn kans pakt bij PSV. Eerder dit seizoen waren het bijvoorbeeld al Doan en Erick Gutiérrez die zich in de basis hebben gevochten. Het blijft een fijn gegeven voor de trainer. "Elke speler heeft concurrentie nodig. Daardoor maken we als team een goede ontwikkeling door. Ik moet keuzes maken, maar als trainer is dat alleen maar prettig." Met drie punten hoopt Schmidt in ieder geval de kerstdagen in te gaan. "Iedereen komt uit voetbalfamilies. Natuurlijk zal het bij het kerstdiner ook over andere dingen gaan, maar je weet dat uiteindelijk iedereen begint over het voetbal. Dan praat ik toch liever als de koploper van de eredivisie dan als de nummer twee. Dat geeft toch leukere gesprekken", besloot de Duitse oefenmeester het persmoment met een glimlach.

