Levenslang geëist in proces MH17: 'Opluchting, maar we zijn er nog niet'

Het Openbaar Ministerie eist een levenslange gevangenisstraf tegen de vier verdachten in het proces over het neerhalen van vlucht MH17. Volgens het OM hebben de verdachten de 298 inzittenden van de vlucht op een brute wijze uit het leven gerukt. Ze zijn verantwoordelijk voor het verplaatsen en gebruiken van de BUK-raket, die het vliegtuig op 17 juli 2014 uit de lucht schoot.

"Opluchting is een moeilijk woord", zegt Jeanne Hornikx uit Goirle. Zij en haar man Bart zijn blij dat er bij het Openbaar Ministerie geen enkele twijfel is. "Maar dit is een eis, de uitspraak moet nog komen."

Bart en Jeanne verloren bij de ramp hun enige dochter Astrid. Een beter resultaat, een eis voor levenslang voor alle vier de verdachten, konden ze zich niet wensen. Maar de vlag uit, is te veel van het goede. "De vlag kan misschien half uit, want we zijn er nog niet. En de vlag hangt eigenlijk half stok." Het verdriet over het verlies van hun kind is na al die jaren niet minder. Het zal nooit minder worden.