Jan bouwde zijn enorme kerstdorp op een berg van 100 flessen purschuim

300 uur werk, bijna 100 flessen purschuim en meer dan 80 adapters. Zomaar een kleine opsomming wat Jan Verstraten uit Mill in zijn reusachtige kerstdorp stak. Je kunt wel stellen dat zijn hobby uit de hand gelopen is. Het enorme bouwwerk dorp paste niet langer in de woonkamer en dus kreeg het nu een plek onder de overkapping in zijn achtertuin.

Als de 2-jarige Ties door de poort stapt, beginnen zijn ogen te sprankelen en zijn voeten te stampen. “Een trein!”, roept hij luid. Ook zijn broer Driek glundert. Per keer ontvangt Jan één gezin, om zo iedereen coronaproof mee te laten genieten van zijn werk. De kinderen kunnen bijna niet kiezen wat ze het mooiste vinden. “Ik vind alles mooi”, vertelt de kleine Driek terwijl hij zijn ogen niet van het kerstdorp af kan houden.

"Nu moeten mensen eerst een afspraak maken of aanbellen."

“Je kunt blijven kijken en steeds weer iets nieuws zien”, zegt Jan met een trotse glimlach. Aan alle details is dan ook gedacht. De twee skiliften en de trein trekken meteen de aandacht, maar wie langer kijkt valt nog veel meer op. Reeën op de top van de berg, iemand die met een slee van de berg afgaat en een poffertjeskraam. Alles is verlicht en maakt geluid. “Daar achteraan zie je een maan en hierboven hangt ook nog een helikopter”, wijst hij aan.

"Heel veel groter kan bijna niet meer.”

Zes weken lang werkte de Millenaar aan zijn pronkstuk, dat ieder jaar weer groeit. Of het volgend jaar weer groter wordt, durft hij niet te zeggen. “Heel veel groter kan bijna niet meer”, lacht hij. Wel hoopt hij volgend jaar weer meer mensen te ontvangen. “Nu moeten mensen eerst een afspraak maken of aanbellen. Desnoods moeten ze op elkaar wachten.” Hij hoopt dan ook dat zijn poort volgend jaar weer wagenwijd open mag, zodat écht iedereen van het dorp kan genieten. Als het ree boven zijn schuur aan de Bastaardstraat in Mill verlicht is, weet de buurt dat ze mogen komen kijken. Zijn kerstdorp bewonderen is helemaal gratis, maar mensen kunnen wel een vrijwillige bijdrage doen. Het opgehaalde geld gaat naar Tour Mill Lijn, een wooninitiatief voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

