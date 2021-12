Medewerker tankstation ernstig gewond na tegenhouden niet-betalende klant

Foto: Toby de Kort/SQ Vision vergroot

Een medewerker van een tankstation aan de Hoge Wal in Goirle is woensdagmiddag rond half zes ernstig gewond geraakt. Volgens de politie gebeurde dat toen hij een klant probeerde tegen te houden die niet had betaald.

Het is niet duidelijk hoe de medewerker precies gewond is geraakt. Vermoedelijk is het slachtoffer meegesleurd door een auto, zo zegt een woordvoerster tegen het Brabants Dagblad. De politie komt donderdag met meer details. Getuigen gezocht

De verdachte is er vandoor gegaan in een zwarte Renault Scenic. De politie is nog op zoek naar de verdachte en roept mensen om 112 te bellen bij het zien van deze auto.

