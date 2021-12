Gouden Harrie Lavreysen is met baanwielrenners weer Sportploeg van het Jaar

Baanwielrenner Harrie Lavreysen is met zijn collega-baanwielrenners weer verkozen tot Sportploeg van het Jaar. De Luyksgestelnaar bevestigde met Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg en Matthijs Büchli de jarenlange suprematie op de teamsprint afgelopen zomer in Japan, door olympisch goud te veroveren. De baanwielrenners werden op het Sportgala van 2018 ook al gekozen tot Sportploeg van het Jaar.

De teamsprinters kregen de voorkeur boven de hockeysters, die dit jaar het EK in eigen land wonnen en goud pakten in Tokio, en de roeiers van de dubbelvier. Abe Wiersma, Dirk Uittenbogaard, Koen Metsemakers en Tone Wieten bezorgden Nederland op de roeibaan het eerste goud van de Spelen in Japan.

Twee gouden medailles

Enkele maanden na het goud in Tokio veroverden de teamsprinters bij het WK in Roubaix voor de vierde keer op rij de wereldtitel. Ze heroverden ook de Europese titel. Vanaf de WK van 2018 heerst de ploeg, waarin Lavreysen en Hoogland vanaf het begin de vaste waarden waren en Van den Berg zich als starter in 2020 definitief in de ploeg reed.

Lavreysen viel bovendien individueel in de Olympische medailles. Hij versloeg landgenoot Jeffrey Hoogland in de finale van de individuele sprint. Ook pakte hij brons op de keirin.