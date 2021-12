Automobilist ernstig gewond nadat hij met auto over de kop slaat op A50

Een automobilist is woensdagavond op de A50 bij Son en Breugel met zijn auto van de weg geraakt en over de kop geslagen. De bestuurder werd uit zijn auto geslingerd en raakte ernstig gewond. Vanwege de ernst van het letsel landde een traumahelikopter op de snelweg. De weg werd daarom bij Son en Breugel afgesloten.

In de auto zat behalve de bestuurder ook een passagier. Die kon volgens een weginspecteur van Rijkswaterstaat zelf uit de auto komen.

De bestuurder van de auto is onder begeleiding van een trauma-arts met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Eenzijdig ongeluk

Waardoor de auto van de weg raakte en over de kop sloeg, is niet duidelijk. Er waren geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. Rond elf uur was de snelweg weer vrij.