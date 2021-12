Winterkampioenschap van PSV biedt geen garantie voor de landstitel

PSV-spelers vieren een goal tegen RKC (Foto: ANP) vergroot

Halverwege het seizoen is PSV de koploper van de Eredivisie. De ploeg van Roger Schmidt staat daarmee op 'pole position' om de titel dit seizoen te pakken. Maar een goed begin is maar de helft, blijkt ook als we kijken naar het verleden.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Na de overwinning op RKC van afgelopen zondag mag PSV zich officieel winterkampioen noemen. Precies halverwege het seizoen staan de Eindhovenaren bovenaan. Al voelt dat nog wel gek aangezien er vanavond nog een laatste wedstrijd voor de winterstop op het programma staat. Je zou zeggen dat de winterkampioen vaak op ramkoers ligt om ook de titel aan het einde van het seizoen te grijpen, maar niets is minder waar. In de afgelopen tien keer dat de Eredivisie werd uitgespeeld werd de winterkampioen maar vier keer de uiteindelijke landskampioen. Overzicht laatste seizoenen: 2010/2011: PSV winterkampioen, Ajax landskampioen

2011/2012: AZ winterkampioen, Ajax landskampioen

2012/2013: PSV winterkampioen, Ajax landskampioen

2013/2014: Ajax winterkampioen en landskampioen

2014/2015: PSV winterkampioen en landskampioen

2015/2016: Ajax winterkampioen, PSV landskampioen

2016/2017: Feyenoord winterkampioen en landskampioen

2017/2018: PSV winterkampioen en landskampioen

2018/2019: PSV winterkampioen, Ajax landskampioen

2019/2020: Ajax winterkampioen, geen landskampioen door corona

2020/2021: Ajax winterkampioen en landskampioen Wat opvalt aan de laatste winterkampioenen is dat PSV drie keer de voorsprong uit handen gaf aan Ajax. Twee keer wisten de Eindhovenaren de voorsprong vast te houden. Vanavond begint de tweede seizoenshelft met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Na de winterstop wacht een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Een week later komt Ajax op bezoek in Eindhoven.

