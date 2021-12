Doodzieke 'Peter de stadsdichter' krijgt serenade op laatste verjaardag

Peter van Rosendaal alias Peter de stadsdichter heeft niet lang meer te leven en wilde daarom zijn laatste verjaardag groots vieren. De lockdown gooit echter roet in het eten voor de markante Bredanaar en het afgehuurde café blijft tot zijn grote verdriet op slot. Vrienden besloten daarom om hem donderdag een serenade te brengen voor zijn 58e en laatste verjaardag: "Om te laten zien dat we er voor hem zijn."

Peter is een halve beroemdheid in Breda en staat bekend als een vrolijke snuiter die altijd op zijn blote voeten door de stad loopt. Doorgaans lachend en vaak ook zingend of gedichten voordragend. Maar de laatste tijd ontbreekt de paradijsvogel in het straatbeeld. Niet vanwege corona, maar door een vreselijke ziekte. Peter heeft (uitgezaaide) keelkanker en gaat volgens zijn arts binnen een jaar dood.

Hoewel het grote feest niet doorgaat, wilden zijn vrienden toch op de een of andere manier aandacht schenken aan zijn laatste verjaardag. Zij besloten daarom spontaan om donderdagmiddag een serenade voor hem te brengen op het plantsoentje voor zijn flat. "Om hem te laten zien en voelen dat we er voor hem zijn", legt Joyce uit.

"Vanaf september is Peter al druk met het regelen van zijn eigen uitvaart", vertelt goede vriendin Joyce van der Sanden. "Maar wij wilden ook graag nog samen met hem zijn 58e verjaardag vieren. Dat zou vandaag gebeuren met zeventig man in een café. Hij had er heel veel zin in, maar door de nieuwe coronamaatregelen gaat het feest niet door. En daar is Peter heel verdrietig om. En wij ook."

Peter heeft een bijzonder levensverhaal en was een opvallende verschijning in de binnenstad van Breda. Hij was onder meer een tijdje de onofficiële stadsdichter (met een eigen uitgegeven bundel) van Breda, werkte in het circus en acteerde een tijd als levend standbeeld. Maar de meeste mensen kennen hem als de blije vogel die vaak lallend (op een leuke manier) met een halve liter bier door de stad liep. Velen dachten dat Van Rosendaal dakloos was en niet helemaal in orde in zijn bovenkamer. Maar dat is niet het geval, Peter woont nog altijd keurig op een flatje en studeerde als jongeman zelfs een tijdje.

Uit volle borst werd er dan ook 'happy birthday' voor de jarige gezongen, die op zijn balkon stond. "Ik sta niet snel met mijn mond vol tanden, maar dit had ik helemaal niet verwacht", zegt Peter over de actie van zijn vrienden. "Ik ben diep geroerd en ik stond net ook te huilen. Maar wel van geluk hoor!"

Zijn imago en gedrag hebben een andere verklaring. Peter was van zijn 18e tot en met zijn 52e jaar namelijk verslaafd aan drank en drugs. "Hij is zes jaar geleden ineens zelf met alles gestopt", vertelt Joyce. "En dat vind ik toch zo knap! Maar ik snap ook wel dat mensen soms rare verhalen over hem vertellen, want hij is een markant figuur die graag in de belangstelling staat."

Peter heeft in ieder geval geleefd. "Mijn dokter zegt dat ik in heel mijn leven meer gedaan heb dan anderen in drie levens", zo zegt hij lachend. "En dat is ook waar, denk ik. Ik heb dan ook geen bucketlist. Het was geweldig."

Op zijn 58e en zeer waarschijnlijk laatste verjaardag heeft Peter toch maar een biertje open getrokken. Met een lekker stukje kaas erbij. "Ik ging bijna dood aan drinken en drugsgebruik", vertelt Peter. "Achttien halve liters en twee flessen wijn per dag. Maar ik ben tot vandaag nuchter geweest. Ik wil niet meer de grote alcoholist worden van vroeger, maar ik mag vandaag toch wel een beetje genieten? Het is goed geweest!"