Avondklokrellen maakten van 2021 een absurd jaar: 'Een zwarte bladzijde'

Wat maakte het afgelopen jaar de meeste indruk op de burgemeesters van Eindhoven, Tilburg en Den Bosch? Unaniem: de avondklokrellen. “Wat toen gebeurde, was ongekend.” De drie blikken terug op weer een absurd jaar: “Als je vorig jaar tegen me gezegd had dat we nu weer in lockdown zouden zijn, had ik gezegd: Ben je wel goed bij je hoofd?”

We spreken elkaar in de statige burgemeesterskamer in het stadhuis van Den Bosch. Dezelfde plek als precies een jaar geleden. We blikten toen terug op een uniek jaar, dachten we. “Ik zei vorig jaar: het is een marathon waarvan we niet weten hoeveel kilometer het is”, blikt Theo Weterings van Tilburg terug. “En dat is dus gebleken. We weten niet waar we eindigen. En dat is triest.”

Jack Mikkers van Den Bosch: “We keken ernaar uit dat we elkaar weer konden knuffelen en met kerst weer met de hele familie bij elkaar konden komen. Helaas, het mag niet zo zijn.”

John Jorritsma van Eindhoven: “Dit had niemand kunnen voorspellen. Als je toen tegen me had gezegd dat het land een jaar later weer in lockdown zou zijn, had ik gezegd: 'Ben je wel goed bij je hoofd?' Dit is een bizarre periode.”