Titanenstrijd Mathieu van der Poel en Wout van Aert gaat zondag toch door

Veldrijder Mathieu van der Poel op het WK eerder dit jaar dat hij won

De uitgestelde rentree van Mathieu van der Poel in het veldrijden is toch zondag. De wereldbeker in het Vlaamse Dendermonde gaat namelijk door. Dat was twijfelachtig geworden omdat in België nu ook geen publiek meer bij sportwedstrijden mag zijn.