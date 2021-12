Anna moet naar Tilburg vliegen om tentamen te doen: 'Moet online kunnen'

Ondanks de harde lockdown moeten studenten van Tilburg University naar de campus komen om hun tentamens te doen. Ook studenten die in het buitenland wonen, moeten naar Tilburg om tentamens te maken. Zo’n 800 studenten hebben daarom een petitie ondertekend waarin ze zeggen dat ze willen dat ze ook voor online tentamens kunnen kiezen. De universiteit doet daar niks mee, zeggen studenten. Een van hen is Anna.

Anna* komt uit Zuid-Europa en is derdejaars student in Tilburg. Ze is veel geld kwijt aan vliegtickets en hotelovernachtingen. Voor tentamens in oktober boekte ze een vliegticket naar Tilburg en in januari moet ze weer.

Volgens haar zal ze uiteindelijk meer geld kwijt zijn aan de vliegtickets en overnachtingen dan aan collegegeld. “Ik weet zeker dat veel studenten het niet erg zouden vinden om meer collegegeld te betalen als dat zou betekenen dat ze online colleges kunnen volgen en ook tentamens kunnen doen”, stelt ze.