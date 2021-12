Deze financiële slimmeriken slepen ondernemers de coronacrisis door

Marcel Hoefnagel en René van Dongen.

Je bedrijf gedwongen sluiten tijdens een lockdown is niet een kwestie van alleen de deur op slot draaien. Er komt een wereld van financiële en administratieve rompslomp bij kijken. Accountants- en administratiekantoren draaien dan ook overuren om ondernemers de crisis door te helpen. Want moeten ondernemers gaan voor de NOW, de TVL of de… ja wat eigenlijk?

Die afkortingen zullen niet bij iedereen meteen een belletje laten rinkelen: De NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) helpt ondernemers om hun werknemers door te betalen.

De TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) helpt ondernemers om hun vaste bedrijfslasten te betalen. “Na iedere persconferentie heb je klanten die meteen de volgende ochtend aan de telefoon hangen”, zegt René van Dongen van Dijksterhuis accountants- en advieskantoor in Breda. René helpt onder meer ondernemers in de horeca, winkels en het midden- en kleinbedrijf. “De meest gestelde vraag? ‘Kom ik voor nog meer potjes in aanmerking?’ En als het antwoord nee is: ‘Waarom niet?’”

"We hebben soms lastige gesprekken.”

Accountants hebben de afgelopen twee jaar heel wat studieuurtjes achter de rug. Want van hen wordt verwacht dat ze alles weten over elke nieuwe regeling en wet. “Wij krijgen ook maar gewoon een nieuwe regel: ‘Hier, de NOW. Zoek het even uit’”, zegt René. “En vervolgens heb je heel veel uitzonderingen.” “We zijn alweer bij NOW 7”, zegt Marcel Hoefnagel van TvdW Administratieve Begeleiding in Waalwijk. “Die vakliteratuur kost veel tijd.” Bij de bedrijven van Marcel en René zijn er dan ook speciale ‘chefs corona’ in het leven geroepen, die zich specialiseert in wat met corona te maken heeft. "Maar ja, je moet zelf toch ook het een en ander weten. Maar we lunchen altijd samen, dus dan hoor je genoeg van elkaar”, lacht Marcel.

"Bij sommige ondernemers lopen de emoties op.”