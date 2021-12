Test je kennis over 2021 in onze nieuwsquiz

Cindy de Koning presenteert op tweede kerstdag het Brabant Nieuws Jaaroverzicht.

2021 is bijna voorbij. Een jaar waarin het nieuws over de coronacrisis overheerste, maar er gebeurde veel meer. Hoe goed heb jij het Brabantse nieuws afgelopen jaar gevolgd? Test je kennis in de Brabant Nieuws Jaaroverzicht Quiz.

In de quiz krijg je vijftien vragen over het nieuws van 2021. Belangrijke nieuwsgebeurtenissen die de geschiedenisboeken in zullen gaan, maar ook je kennis van kleine, grappige en opmerkelijke nieuwsfeiten wordt getest. De nieuwsonderwerpen uit de quiz, en nog een hele hoop andere gebeurtenissen van 2021, zie je op tweede kerstdag terug in het Brabant Nieuws Jaaroverzicht vanaf kwart voor zes ’s avonds bij Omroep Brabant. Let op: je moet zelf bijhouden hoeveel antwoorden je goed hebt. Na de quiz kun je hieronder zien hoe je hebt gescoord.

