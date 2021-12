Joep mag zijn kledingzaak niet openen, dus werd hij marktkoopman

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Joep's kledingzaak mag niet open, dus werd hij marktkoopman

Kledingzaken zijn vanwege de lockdown gesloten, maar markten mogen wel doorgaan. “Dan word ik toch gewoon marktkoopman”, dacht ondernemer Joep de Wildt. Binnen twee dagen had hij het al geregeld met de gemeente. Donderdag stond hij voor het eerst op de weekmarkt in Oud Gastel. “We moeten denken in wat wel kan.”

Joep komt zelf uit Oudenbosch en heeft ook daar een winkel. “Ik kwam op de markt en zag dat er kledingrekken stonden. Dus ik ben naar de marktmeester geweest en toen bleek dat op de markt alles verkocht mag worden.” Dus dacht de ondernemer niet lang na en gooide hij het roer om. Hij vroeg in Oud Gastel een vergunning aan. Daar staat zijn winkel precies naast de markt. In een grote stad als Breda of Eindhoven is er misschien geen ruimte voor nieuwe kramen, maar in een kleine plaats als Oud Gastel bleek dat wel het geval. “De gemeente heeft super meegewerkt en gezorgd dat wij hier legaal mogen staan.”

“Wat een klerezooi!”

Iedere donderdag mag Joep nu zijn marktkraam uitstallen in het dorp. “Eén dag in de week, dan maar volle bak”, vertelt hij. Dus in alle vroegte zette hij donderdagmorgen een tent op en reed hij alle rekken met kleding naar buiten. Joep, die naast ondernemer ook tonprater is, werd daarbij geholpen door tonpraatcollega Andy Marcelissen. “Wat een klerezooi!”, grapt Marcelissen. Die nu hij er toch is ook maar wat boeken probeert te slijten. “Ik geef 24,9% korting, koopje.” Ook Joep strooit met een fikse korting. Alles gaat voor de helft van de prijs weg. “Straks heb ik er anders toch niets meer aan, dan moet ik plaatsmaken voor de voorjaarscollectie."

"Pinnen in de winkel."