RKC sluit het jaar af met een gelijkspel op bezoek bij concurrent Sparta

Een punt, dat heeft RKC over weten te houden aan de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar. Op bezoek bij Sparta kwam de ploeg uit Waalwijk niet verder dan een 1-1 gelijkspel. En daar zal het gezien het spelbeeld niet helemaal ontevreden mee zijn.

Sparta was de bovenliggende partij in de eerste helft. De thuisploeg kreeg ook wat kansen om de score te openen, maar het openingsdoelpunt wisten de Rotterdammers niet te maken. Tom Beugelsdijk had wel een grote rol bij de eerste treffer in de laatste competitiewedstrijd van 2021. De Sparta-verdediger speelde de bal terug op Maduka Okoye, maar deed dat dramatisch. De bal kwam niet in de voeten van de goalie, maar van RKC-spits Jens Odgaard. De aanvaller pakte het vroege kerstcadeautje dankbaar uit: 0-1.

Na die goal zag je dat RKC de bal meer in de ploeg wist te houden dan voor die treffer. Toen was de ploeg van trainer Joseph Oosting de bal bijna iedere keer binnen een paar tellen kwijt. Sparta was even aangeslagen. Toch kwam de ploeg op gelijke hoogte. Net als bij de 0-1 een doelpunt om later nog eens terug te kijken. Niet omdat het doelpunt zo mooi was, maar wel door de opmerkelijke rol die scheidsrechter Edwin van de Graaf speelde.

Sparta mocht een hoekschop nemen. Toen de bal al in het strafschopgebied was floot Van de Graaf kort, alsof hij aan wilde geven dat de hoekschop genomen mocht worden. Dat was dus al lang en breed gebeurd. Niet lang na dat fluitsignaal tikte Vito van Crooij de bal van dichtbij tegen de touwen van het RKC-doel. Protest van de Waalwijkers haalde niets uit, de 1-1 kwam kort voor rust op het scorebord te staan.

Degradatievoetbal

Veel goed voetbal was er niet te zien op Het Kasateel. Dat was ook in de tweede helft zo, het was voetbal dat hoort bij een degradatiewedstrijd. Kijkend naar de ranglijst is die term ook niet gek. RKC begon als nummer vijftien aan de wedstrijd, Sparta was voorlaatste in de Eredivisie. Er werd wel gestreden om de punten. Soms gingen beide teams er heel stevig in. De grootste kansen kwamen eigenlijk voort uit fouten van de tegenstander, zo gaf Etienne Vaessen de bal twee keer in de voeten van een tegenstander. Net zo vaak wist hij het schot dat volgde wel te vangen.

Even was er hoop op een strafschop, toen Hans Mulder zijn schot tegen een hand zag komen. Van de Graaf wilde er echter niets van weten. De grootste kans was er een kleine tien minuten voor het einde van de wedstrijd. Invaller Roy Kuijper, koud een minuut in het veld, kreeg de bal uit het niets voor de voeten. Zijn inzet was te slap om het doelman Okoye echt moeilijk te maken.

Ranglijst

Met een gelijkspel sluit RKC het jaar af met zestien punten uit de eerste achttien wedstrijden. Het weet Sparta op drie punten afstand te houden, waar het bij een zege een flinke tik uit had kunnen delen aan de Rotterdammers. Kijkend naar de hele wedstrijd was dat niet terecht geweest.