Kinderen konden papa Hans eindelijk weer op tv zien: 'Dat was het leukste'

In de blessuretijd van de wedstrijd tegen Feyenoord mocht Hans Mulder invallen bij RKC. Tot donderdagavond was het de enige competitiewedstrijd waar hij speelminuten kreeg. Op bezoek bij Sparta stond de ervaren middenvelder ineens in de basis, tot opluchting van de kinderen van Mulder.

In het bekertoernooi speelde Mulder dit seizoen wel twee keer als basisspeler, in de competitie was het heel lang geleden. Hij heeft al langere tijd een andere rol, belangrijk zijn in de kleedkamer en op de training. "In het begin had ik daar wat meer moeite mee natuurlijk. Maar nu geniet ik als ik weer een keer mag spelen en zo het team en de spelers kan helpen."

“Natuurlijk hoop ik dat ik meer minuten kan maken. Ik heb bij de trainers aangegeven dat wanneer ze me nodig hebben, ik er zal staan”, zegt Mulder. De spanning richting de wedstrijd was voor hem nu niet anders. “Ik sta er altijd ontspannen in. Ik hoorde woensdag dat ik zou spelen. En mijn kinderen verlangen er naar mij weer op tv te zien. Dat was voor mij het leukste. Dat ik zei: ‘Jongens, nu wel kijken, want papa gaat spelen. Die waren zenuwachtiger dan ik zelf was. Ik leef altijd ontzettend mee, ook al zit ik op de bank.”

Mulder, pas voor de derde keer vader geworden, denkt dat zijn kinderen niet echt genoten hebben van de wedstrijd. "Ze zijn elf en acht. Meestal kijken ze de eerste helft, dan vallen ze in slaap op de bank. Vandaag is dat denk ik na twintig minuten al. Het was een saaie wedstrijd, we hebben allebei heel slordig gespeeld. Ik heb nu wel een kleine frustratie dat we niet gewonnen hebben. Maar we hebben de kansen niet gekregen, dus kun je ook niet scoren.”

Irritatie was er ook bij Mulder na de tegentreffer. Sparta maakte kort voor rust de 1-1, maar scheidsrechter van de Graaf speelde daarin een opmerkelijke rol. "Dat was echt een vreemde situatie. Het was een corner voor Sparta. De bal wordt genomen en terwijl de bal in de lucht is, floot hij. Ik stopte een beetje met lopen, de rest van de spelers ook. Hij had gefloten. Uiteindelijk moet je altijd doorgaan tot er echt gefloten wordt, die bal mag er niet in."