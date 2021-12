Witte kerst! Onze weerman durft er wel een paar tientjes op in te zetten

De kans dat we in de loop van kerstochtend in de noordelijke helft van de provincie kunnen genieten van een witte wereld, is volgens weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza vrij groot. Hij schat de kans op zo'n vijftig à zestig procent. De weerman durft er dan ook wel een paar tientjes op in te zetten, zegt hij vrijdagochtend in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio.

"De grens waar we het al dagen over hebben in onze verwachtingen wat betreft een witte kerst lag lange tijd boven Zuid-Hollend en Gelderland. Maar inmiddels is deze grens zo'n vijftig kilometer naar het zuiden opgeschoven", legt Van Bernebeek uit. De sneeuwgrens komt daarmee volgens hem boven onze provincie te liggen.

Her en der een wit begin van de kerst in onze provincie is volgens de weerman daarom absoluut niet uitgesloten. Hij noemt het 'heel spannend'.

Nu nog zacht

Vrijdag is het nog zacht in Brabant met temperaturen van maximaal een graad of tien. Maar op kerstavond en in de nacht naar eerste kerstdag draait de wind naar het noordoosten. Met als gevolg temperaturen van rond het vriespunt. Vanuit het zuiden gaat het dan regenen. En die regen kan dus wanneer de koude lucht zich uitbreidt tot boven onze provincie in de noordelijke helft van Brabant leiden tot natte sneeuw én sneeuw die blijft liggen.

Het gaat volgens Van Bernebeek zeker niet om heel veel sneeuw. En waar het wit wordt, zal het niet lang wit blijven. Maar dat mag de pret niet drukken.

Kans op gladheid

De temperatuur loopt eerste kerstdag overdag wat op tot iets boven nul. Maar zaterdagavond krijgen we opnieuw te maken met een paar graden vorst. Van Bernebeek waarschuwt dan ook voor de kans op gladheid. "Iets om rekening mee te houden."

De kou met kerst is van tijdelijke aard. Op tweede kerstdag loopt de temperatuur namelijk op tot boven nul. In Brabant verwacht de weerman die dag dan ook geen problemen door bijvoorbeeld ijzel. Iets waarvoor hij in het midden en noorden van het land wel waarschuwt.