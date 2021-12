Veel minder inbraken door lockdowns, Tilburg opvallende uitzondering

In coronajaar 2021 is opnieuw veel minder ingebroken,. Het aantal inbraken ligt dit jaar (tot 20 december) maar liefst 17 procent lager dan in 2020. Dat blijkt uit de InbraakBarometer van verzekeraar Interpolis. Vooral tijdens de lockdowns waren de cijfers laag. Tilburg is een opvallende uitzondering, daar sloegen inbrekers juist een stuk vaker toe.

Landelijk sloegen inbrekers dit jaar volgens de Barometer 21.619 keer toe. Dat is een daling van 23 procent ten opzichte van 2020. Het is een laagterecord. Het jaar daarvoor, ook een coronajaar, was de daling slechts een procentje lager.

Brabant volgde in 2021 met 3470 inbraken op de teller de landelijke trend. Bij ons is de daling met 17 procent weliswaar een stukje minder spectaculair, het scheelt alsnog een hele hoop opengebroken deuren, overhoop gehaalde kamers, gestolen spullen en bovenal angstige ervaringen.

Interpolis geeft aan dat de Barometer is gebaseerd op het aantal aangiften bij de politie, niet op het aantal meldingen bij de verzekeraar.

Lastige tijden voor inbrekers

Interpolis geeft aan dat vooral de lockdown met avondklok in januari en februari van dit jaar de inbraakcijfers enorm heeft gedrukt. Want wie denkt dat horeca-ondenemers, winkeliers en jongeren vooral te lijden hebben onder strenge coronamaatregelen, die kent het dievengilde nog niet. Je slag ongestoord slaan is toch net wat lastiger als de hele familie 's avonds noodgedwongen met chips op de bank blijft zitten.

En niet alleen begin van het jaar was door de lockdown een domper voor de inbrekers, ook op dit moment wordt hen het 'werken' weer bijzonder lastig gemaakt. Interpolis schrijft daarover: "In het najaar liep het aantal inbraken weer op, richting de traditionele eindjaarspiek in de donkere dagen. Maar in de afgelopen weken is die stijging weer stilgevallen. Mensen zijn weer meer thuis en dat scheelt inbraakpogingen."

Tilburg vreemde eend

Tilburg is in de InbraakBarometer zonder twijfel de vreemde eend in de bijt. Daar steeg het aantal inbraken met negen procent. Thijs Rösken van Interpolis geeft aan dat die stijging is uitgespreid over het hele jaar, maar dat er wel kleine piekjes te zien zijn: "Week 12 en week 18 vallen bijvoorbeeld op. Toen waren er respectievelijk 13 en 11 inbraken meer."

Een verklaring voor de afwijkende Tilburgse cijfers heeft Interpolis niet. De politie reageert niet op de cijfers van Interpolis, laat een woordvoerder weten.

Overigens valt ook Den Bosch op in de cijfers. Daar is wel een daling in het aantal inbraken te zien, maar met vier procent is die een stuk minder spectaculair dan in de rest van de provincie en het land. In Eindhoven en Breda deden inbrekers wel aanzienlijk minder goede zaken, de dalingen daar waren 31 en 32 procent.