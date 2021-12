Man uit Someren overlijdt na botsing tegen boom

Foto: WdG/SQ Vision.

Een 66-jarige man uit Someren is donderdagavond om het leven gekomen bij een ongeluk in Ospel, net over de grens met Limburg. Hij reed met zijn auto tegen een boom.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over zeven 's avonds op de Moostdijk. De politie onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren.

