Man uit Den Bosch rijdt vrouw aan die slachtoffer van ander ongeluk helpt

Archieffoto: Karin Kamp.

Een 29-jarige man uit Den Bosch is donderdagavond aangehouden na het aanrijden van een vrouw in het Gelderse Twello. De vrouw verleende rond kwart over elf hulp aan een andere man, die vlak daarvoor met een bestelbus op een boom was gereden.

Bas Crommentuijn Geschreven door