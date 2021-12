Het waanzinnige jaar van baanrenner Harrie Lavreysen, kenners kijken terug

Harrie Lavreysen uit Luyksgestel won dit jaar vrijwel alles inclusief twee Olympische titels. Maar de baanrenner is naar eigen zeggen 'nog niet klaar'. Vier kenners kijken terug op het bijzondere jaar van Harrie Lavreysen.

Peter Lavreysen, de vader van Harrie

"Het is een geweldig jaar geweest. Op het Europees Kampioenschap twee medailles, op het wereldkampioenschap drie, de Champions League gewonnen en natuurlijk een bronzen en twee gouden Olympische medailles. Het is eigenlijk niet normaal.

Het lijkt alsof het vanzelf gaat, maar zo werkt dat niet. Toen hij begon op de baan viel het echt heel erg tegen, daarna heeft hij heel hard gewerkt. Als onze zoon nu thuiskomt is hij nog precies hetzelfde als vroeger."

Joris Harmsen, stond als BMX’er in Tokio op de Olympische Spelen en komt net als Harrie uit Luyksgestel

"Ik heb vol bewondering naar hem gekeken. Ik ken Harrie al lang, nog uit de tijd dat we samen op de BMX-fiets zaten. Ik weet dat als hij een doel heeft, hij daarin blijft geloven en dan komen er bijzondere dingen uit. Op de Olympische Spelen heeft hij het heel knap gedaan. Je moet die hoge verwachtingen maar waar zien te maken. Het was vet om mee te maken.

Na al het succes is Harrie gewoon Harrie gebleven. Op het WK maakte ik een zware val. Van Harrie kreeg ik een appje met de vraag of ik thuis was. Toen stak hij de straat over en hebben we samen een bakkie gedaan."

Hugo Haak, was de afgelopen jaren de coach van Lavreysen

"Het was een super mooi jaar. Eigenlijk schieten woorden tekort. Op de Spelen lag veel druk want iedereen verwachtte medailles. Om het dan waar te maken, met alle onzekerheid door corona, dat was de allermooiste prestatie.

Harrie is een superintelligente zelfstandige atleet die precies weet wat hij moet doen. Alles wat hij doet is weloverwogen. Wat ik doe als hij vragen heeft, is hem sturen door hem zelf te laten nadenken. Dan is hij op zijn allerbest.

Het mooiste moment was na de laatste race toen de Spelen voor hem net waren afgelopen. Op een gegeven moment zaten we samen in de box in het midden van de baan. Harrie pakte zijn drie medailles erbij, dat werd een emotioneel moment."

Thijs Zonneveld, oud-renner en journalist bij het AD

"Harrie heeft het afgelopen jaar vrijwel alles gewonnen wat er te winnen viel. Op zich al ongelofelijk, maar des te meer omdat het van hem werd verwacht. Hij kon eigenlijk vooral verliezen. Altijd de favoriet, altijd de druk op zijn schouders. De derde heat in de olympische sprintfinale op de Spelen was wat mij betreft hét sportmoment van het jaar. Zo'n hoog niveau, fysiek en mentaal."

