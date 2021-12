PSV-trainer Roger Schmidt denkt dat het mogelijk is om Ajax te verslaan

PSV-trainer Roger Schmidt ziet goede mogelijkheden om kampioen te worden. Of hij zijn aflopende contract gaat verlengen laat de Duitser in het midden. "Ik ben blij hier, maar er is geen druk om het contract snel te verlengen." Aan de hand van vijf thema’s blikt Roger Schmidt terug op het lopende seizoen en kijkt hij vooruit naar de tweede seizoenshelft.

1. Verbeterpunten

"We staan op een eerste plek, maar er zijn nog genoeg verbeterpunten. We hebben die potentie ook om onszelf te verbeteren. Bijvoorbeeld in verdedigend opzicht. Daar zijn we de laatste weken wel stabieler in geworden. Verder moeten we ook rustiger zijn in de afwerking. We hebben genoeg goals gemaakt, maar het hadden er veel meer moeten zijn."

"Daarnaast hoop je snel weer een resultaat te behalen in de topwedstrijden. Daarvan hadden we er meer moeten winnen. We hebben in die wedstrijden te veel makkelijke fouten gemaakt. Dat de scores tegen Ajax en Feyenoord hoog uitvallen komt ook omdat we bij een 3-0 achterstand vijf minuten voor tijd nog denken met 4-3 te kunnen winnen. Er is dan geen collectief meer."

2. Blessures

"Ik kan de vele blessures niet veranderen. Deze dingen gebeuren gewoon in het voetbal. Ik kijk liever naar waar we wel invloed op hebben. Het was uiteindelijk een mooie kans voor de reservespelers."

"Onze medische staf is top, daar twijfel ik niet aan. Kijk bijvoorbeeld naar Noni Madueke. Elke keer was hij klaar om terug te keren, maar ging het gelijk fout. Dat is brute pech."

3. Titelkansen

"We staan momenteel één punt voor op Ajax. Dat betekent dat we het goed gedaan hebben. Ajax is een hele goede ploeg en heeft kwaliteiten over heel het veld. Ze hebben in mijn ogen nog altijd de beste voorwaarden om kampioen te worden."

"Maar het is dit seizoen voor ons mogelijk om Ajax te verslaan. Het is een open race. We gaan er alles aan doen om deze eerste plek vast te houden. Voorlopig kijken we het van wedstrijd tot wedstrijd. Dus eerst FC Groningen en daarna Ajax."

4. Wintertransfers

"Het is juist goed om nu in het team te geloven. In januari krijgen we een hoop spelers terug van een blessure. Dat zijn al genoeg aanwinsten voor ons."

"Natuurlijk kijken we naar wat er mogelijk is op de markt en als er een kans komt pakken we die. Maar eerlijk, een speler vinden die dit team beter maakt wordt heel lastig. Als je iets doet moet het iets speciaals zijn."

5. Contractverlenging

"Ik heb een goede relatie met algemeen directeur Toon Gerbands en technisch directeur John de Jong. Ik ben blij hier bij PSV. Er is geen druk om snel het contract te verlengen. We praten onderling heel open met elkaar. De afgelopen periode hebben we ons vooral gefocust op het voetbal. De komende tijd zullen we meer momenten vinden om hierover verder te praten."