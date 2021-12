Eftelingfans kletsten al 250 podcastafleveringen vol: 'Verveelt het? Nooit'

Eigenljik zouden Eftelingfans Tim Hinssen en Paul Sprangers deze maand de 250e aflevering van hun podcast Kleine Boodschap vieren, maar de maatregelen zetten een streep door de geplande liveshow. Tóch staan de mannen stil bij het bijzondere jubileum. “Als ik in de wachtrij begin te praten, kijken mensen om.”

Als rasechte Kaatsheuvelnaars, kwamen beide mannen als kind al vaak in de Efteling. “Sinds mijn vijfde heb ik een abonnement. Volgens mij ben ik er, op de lockdowns na, nog nooit een week niet geweest”, lacht Tim. Voor zijn podcastpartner ligt dat anders. “Het was vroeger zo normaal dat je even naar het park ging, dat ik het lang voor lief nam.”

Toch is de liefde voor de Efteling ook bij Paul de afgelopen tien jaar in een stroomversnelling geraakt. “Dat gebeurde nadat ik in Orlando door de beste pretparken ter wereld liep. Toen realiseerde ik me dat het wel degelijk héél bijzonder is, wat ze bij ons in de achtertuin doen.”

Toen Paul eind 2017 een podcast wilde beginnen, was de keuze voor het onderwerp dan ook snel gemaakt. Er miste alleen iets: iemand om mee te sparren. Uiteindelijk kwam hij via Twitter in contact met Tim, die met hetzelfde plan rond bleek te lopen. “Een dag later hingen we een uur aan de telefoon en kort daarop ontmoetten we elkaar voor het eerst. We namen meteen twee afleveringen op. Kortom: het was vrij snel duidelijk dat er een klik was.”

Dat bleek, want inmiddels is het duo vier jaar, 250 afleveringen en een flinke fanschare verder. “Gemiddeld luisteren er zo’n tienduizend mensen”, vertelt Tim. "Daarvoor maken we allerlei soorten afleveringen. Van de standaard nieuwsafleveringen vol updates, tot aan audiotours en gesprekken met prominente werknemers. En dat verveelt nog zeker niet."

Inmiddels horen Tim en Paul zelf trouwens ook steeds meer bij de bekende gezichten van het park. “We worden tijdens de meeste bezoekjes inmiddels wel een keer aangesproken. Ook geinig: als ik in de wachtrij tegen mijn vrouw begin te praten, kijkt er regelmatig iemand om die mijn stem herkent. Al is dat het laatste waarvoor we het doen, hoor.”