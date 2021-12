Fietser gewond na botsing met auto in Geldrop

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Fietser gewond na ongeluk in Geldrop

Bij de oprit van de A67 in Geldrop heeft een fietser flinke verwondingen opgelopen nadat hij was aangereden door een auto. Het gaat om een oudere man. Hij was vlak na het ongeluk niet aanspreekbaar.

Bas Crommentuijn Geschreven door

Een ambulance was snel bij de plaats van het ongeluk. De man is geholpen door de ambulancemedewerkers en is inmiddels weer aanspreekbaar.