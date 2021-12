In de rij voor de laatste kerstinkopen: ‘Gezellige drukte’

Heb je vandaag nog even snel de laatste inkopen voor de kerstdagen gedaan? Je was niet de enige. Terwijl veel winkels en horeca dicht zijn, beleven supermarkten en speciaalzaken daags voor kerst gouden tijden. We vieren kerst thuis. En dat merken de winkels die open zijn.

"Het zijn hectische dagen, maar ik zou het niet willen missen", zegt Anja van Druenen van poelier Van Druenen in Geffen. Het is er al de hele dag een komen en gaan van klanten. Normaal gesproken levert de poelier ook volop aan restaurants. "Wij hebben het geluk dat we openblijven, omdat we onder essentiële sectoren worden geschaard. Maar voor de horeca vind ik het echt heel erg, er is best veel geannuleerd", vertelt Anja.

Het was voor de speciaalzaak door corona voor het tweede jaar op rij improviseren. "De winkel mag niet vol staan met klanten, dus hebben we achter de winkel een afhaalpunt. Mensen hebben dit jaar eerder besteld dan vorig jaar. Daardoor gaat het allemaal wat soepeler. Dat is voor ons wel makkelijk."

‘Gezellige kerstdrukte’

De drukte zorgt niet voor problemen, laten supermarkten weten. De coronamaatregelen, waaronder het houden van voldoende afstand, kunnen gewoon worden nageleefd. Een woordvoerster Albert Heijn spreekt van ‘gezellige kerstdrukte’.

Om drukte te spreiden adviseerde de supermarkt onlangs al aan klanten om houdbare boodschappen eerder in huis te halen. Populaire kerstgerechten bij Albert Heijn zijn dit jaar onder meer garnalencocktails, stoofperen, rollade en tiramisu, laat de supermarkt weten.

Jumbo merkt een grotere vraag naar de dagelijkse boodschappen, maar ook speciale producten voor de feestdagen zijn in trek. "Wat we verder zien is dat producten uit ons bijzondere kerstassortiment hard lopen, de traditionele kerstproducten, zoals slagroom, afbakbroodjes, gourmet, varkenshaas, carpaccio en ijstaarten."

Ook bij de Sligro in Breda was het druk voor de laatste kerstinkopen.